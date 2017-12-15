Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apiterapi Derneği, Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi, Medipol Üniversitesi, Beykoz Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Yöntem işbirliğiyle düzenlenecek kongreye yurt içi ve yurt dışından 150 bilim adamı katılıyor.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın destekleyici ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında onay verdiği apiterapi hem hastalık önleyici hem de tedaviyi tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılıyor. Arılardan elde edilen, bal, polen, bal mumu, arı sütü, propolis, arı zehiri gibi ürünlerin sağlık koruyucu ve iyileştirici olarak kullanıldığı geleneksel bir terapi yöntemi olan apiterapi, sağlıklı yaşamı desteklemek ve bazı kronik hastalıkların tedavisine destek olarak kullanılıyor.

1’inci Ulusal Apiterapi Kongresi ve Türkiye-Ukrayna Apiterapi Zirvesi’yle toplumun apiterapi konusunda bilinçlendirilmesi ve apiterapinin kullanım alanının yaygınlaşması amaçlanıyor.

Kongrenin önemine değinen Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Bal bizim için milli bir servettir. İstanbul’un en fazla bal üreten ilçesi Beykoz’da üreticileri teşvik etmek ve bilinçlendirmek amacıyla etkinliklerimizi sürdürüyoruz. 1’inci Ulusal Apiterapi Kongresi ve Türkiye-Ukrayna Apiterapi Zirvesi’ne (16-17 Aralık) ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.