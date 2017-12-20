Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medicana International Ankara Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sinan Altan Kocaman, hareketsizlik ve obezite ile birlikte oraya çıkan damar sertliği başta olmak üzere çok sayıda hastalığa karşı bazı önerilerde bulundu. Günde en az 10 bin adımın atılmasının hareketsizlik hastalığından bizi kurtarabildiğine dikkat çeken Kocaman, "Hareketsizlik insan metabolizmasında iki açmazı birlikte getirmiştir. İnsan doğada hayatta kalabilmek için beslenmelidir. Normalde doğada hareket etmeden beslenmesi mümkün değildir. Bu nedenle az hareket ettiğinde beslenememe riski nedeni ile alınan tüm besini depoya alma ve oradan azalmış metabolizma ile az tüketme eğiliminde olur. Oysaki doğada bu şekilde çalışan mekanizma insanın bugünkü yaşam biçimi ile paralel değildir" dedi.



Hareketin yanı sıra doğru diyetin önemine işaret eden Dr. Sinan Altan Kocaman, şöyle devam etti: "İnsan beyni bir tokluk merkezine sahiptir. Temel olarak protein düzeyi tokluğu kalıcı ve uzun süreli sağlarken, karbonhidratlar hızlı ancak geçici bir his oluştururlar. Bu nedenle beslenmede öncelik proteinlere verilirken, yapılan bedensel iş gücü kullanımına göre karbonhidratlar ardından eklenmelidir. Pro-biyotikler ve onların fonksiyonel süresini uzatan pre-biyotikler de insan doğası ve fizyolojisine en uygun besinleri oluştururlar. Bu nedenle güne yoğurt ile başlayıp onun ile bitirme fikri abartılı ancak doğru bir tespittir. Yeşil sebze ve meyveler, maden suyu ile mineraller, katı yağlar yerine natürel sızma zeytin yağı, omega 3 den zengin balık ve ceviz bizim şehir hayatındaki diyetimizin içinde olmalıdır. Beslenmemizi bu temel yaşam tarzı alışkanlıkları ve beslenme ilkeleri ile yapmamız bizlere daha uzun bir damar yaşı ve sağlığı sağlayabilecektir."



Doç. Dr. Kocaman'ın önerileri şöyle sıralandı: "Sağlıklı bir diyet, diyetisyen kontrolünde gerçekleşmelidir. Kulaktan dolma bilgiler ile diyete başlamayın. Katı yağlardan uzak durun. Omega 3 bakımından zengin besinleri tercih edin. Günde 10 bin adımın atılması, hareketsizlik hastalığından sizi kurtaracaktır. Yeşil sebze ve meyve tüketimini unutmayın. Mineral dengenizi koruyun. Beslenmede önceliği proteinlere verirken, yapılan bedensel iş gücü kullanımına göre karbonhidrat alımını ihmal etmeyin. Stresten uzak durun. Spor ile vücut enerjinizi dengeleyin."



Kök hücre kalp yetmezliğinde destekçi



Doç. Dr. Sinan Altan Kocaman, yenilenen teknoloji ve güncel tedavi hizmetleri ile kalp sağlığı alanında önemli gelişmeler kaydedildiğini söylerken, kök hücre uygulamasında önemli bir deneyim kazanıldığını şöyle anlattı: "Bugün kalp sağlığında en çaresiz kalınan nokta kalp yetmezliği ile ilgilidir. Bu alanda son yıllarda medikal ve girişimsel alanda yüz güldürücü sonuçlar alınmıştır. Ancak hastalığın kronik yapıdan çıkartılıp tamamı ile ortadan kaldırılması yine kök hücreler ile sağlanabilecekmiş gibi görünmektedir. Bu alanda yaklaşık 20 senelik bir bilgi birikimi oluşmuştur. İlk çalışmalarda çeşitli yöntemler ile kemik iliğinden değişik alt tiplerde kök hücreler farklı yol ve yöntemler ile kalbe nakledilmiştir. Bu çalışmalarda kalp fonksiyonlarında %5-10 düzeyinde düzelme saptanmıştır. Ayrıca damar sertliğinin oluşumu risk faktörleri ile yoğun mücadele ile çoğunlukla engellenebilir. Hastalık başladıktan sonra onu tümü ile ortadan kaldırmak mümkün olmasa da durdurulabilir ve hatta geriletilebilir. Yenileyici kök hücreler ile gelecekte tamamı ile hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar mevcuttur."