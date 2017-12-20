Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarda yüksek ateş konusunda bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Yrd. Doç. Dr. Emel Şen, “Bu enfeksiyonlar, idrar yolları enfeksiyonu, zatürre, kan akımı enfeksiyonu, menenjit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonu, eklem ve kemik enfeksiyonları şeklinde sıralanabilir. Çocuklarda ilk olarak yapılması gereken klinik muayenenin tamamlanmasıdır. Öncelikle ebeveynlerden çocukta var olan ateşin ne zaman başladığı, maksimum kaç dereceye çıktığı, ateş düşürücülere cevap verip vermediği, kaç gündür devam ettiği, ateş ile birlikte eşlik eden şikayetlerin neler olduğu öğrenilmesi gerekir. Enfeksiyonun var olup olmadığını anlamak için muayene tetkiklerle desteklenebilir“ dedi.

Yrd. Doç. Dr. Şen, konuya dair şu bilgileri verdi:



“En riskli grup, 38 dereceden fazla ateşi olan ve 3 aydan daha küçük bebeklerdir. Bu bebeklerde ateşe neden olan etkenin kaynağını testlerle belirlemek gerekir. Bebeklerde ve çocuklarda ateşin yükselmesiyle aile panik olabilir. Fakat yapılması gereken panik olmadan ateşi düşürmeye çalışmaktır. Kıyafetlerine dikkat ederek, sıvı alımına özen göstererek, ılık duş aldırarak ve hemen ateş düşürücüye sarılmayarak ateşin düşmesine yardımcı olabilirsiniz. Bebekler ve çocuklarda ateş tedavisinde temel amaç onun rahatlatılmasıdır. Ateşin normale döndürülmesi, ateşe neden olan hastalığın tedavi edildiği anlamına gelmez. Yüksek ateş şikayeti ile başvuran ve ilk değerlendirmede ateş odağı saptanamayan çocuklar, çok sık ateşli hastalık geçiren çocuklar, uzun süreli ateşi (5 günden uzun) olan çocuklar ve periyodik ateş atakları olan çocukların takibi yapılmaktadır.”

