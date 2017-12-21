Ayvanın potasyum, A ve B vitaminleri içerdiğini ve zindelik verdiğini belirten Çiçek “Ayva, kronik öksürük, bronşit gibi hastalıklara karşı çok faydalı bir meyvedir. Ayvanın kalp, akciğer, boğaz, mide, böbrek, göz, bağırsak, ağız rahatsızlıkları ve adet düzensizliklerinde faydalı olduğu bilinir. Yoğun “pektin” içerdiği için çekirdekleri kaynatılıp tüketildiğinde de ishale iyi gelir” dedi.
Geçmeyen öksürüğe ayva ile savaş açın
21.12.2017 - 07:02 | Son Güncelleme: 21.12.2017 - 07:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyetisyen Dilek Çiçek, kış aylarını sağlıklı geçirebilmek için sofradan eksik edilmemesi gereken besinlerden birinin de ayva olduğunu söyledi.
Etiketler : ayva,öksürük,
529425 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/529425.aspx
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