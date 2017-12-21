Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvanın potasyum, A ve B vitaminleri içerdiğini ve zindelik verdiğini belirten Çiçek “Ayva, kronik öksürük, bronşit gibi hastalıklara karşı çok faydalı bir meyvedir. Ayvanın kalp, akciğer, boğaz, mide, böbrek, göz, bağırsak, ağız rahatsızlıkları ve adet düzensizliklerinde faydalı olduğu bilinir. Yoğun “pektin” içerdiği için çekirdekleri kaynatılıp tüketildiğinde de ishale iyi gelir” dedi.