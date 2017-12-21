Diyabettegöz hasarının hastalığın süresine ve kan şekerinin yüksekliğine bağlı olarak değiştiğini belirten Dr. Çakır “Yapılan çok merkezli çalışmalarda, diyabetin başlamasından 20 yıl sonra retina tabakasının Tip 1 diyabette yaklaşık yüzde 99 ve Tip 2 diyabette yüzde 60 oranında etkilendiğini göstermektedir. Tip 1 diyabetli gençler buluğ çağından itibaren, 30 yaşından sonra ortaya çıkan diyabette ise teşhis konulduğu anda mutlaka göz muayenesi yapılmalıdır. Şeker hastalarında retina normal ise yılda bir kez muayene yapılmalıdır. Retinopati başladığında ise takip süresi 3 - 4 aylık sürelere indirilebilir” diye konuştu. İSTANBUL İHA
'Kontrolsüz diyabet gözü etkiler'
21.12.2017 - 06:35 | Son Güncelleme: 21.12.2017 - 07:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyabetin gelişmiş ülkelerde körlüğün en önemli sebebi olduğunu söyleyen Türkiye Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çakır “Şeker hastalığı gözün iç duvarını döşeyen ve görmemizi sağlayan sinir yumağı olan retina tabakasını tutarak görmemizi bozar. Uzun dönemde yüksek kalan kan şekeri körlüğe kadar giden görme kayıplarına sebep olabilir” dedi.
Etiketler : diyabet,şeker,
529426 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/529426.aspx
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