Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyabettegöz hasarının hastalığın süresine ve kan şekerinin yüksekliğine bağlı olarak değiştiğini belirten Dr. Çakır “Yapılan çok merkezli çalışmalarda, diyabetin başlamasından 20 yıl sonra retina tabakasının Tip 1 diyabette yaklaşık yüzde 99 ve Tip 2 diyabette yüzde 60 oranında etkilendiğini göstermektedir. Tip 1 diyabetli gençler buluğ çağından itibaren, 30 yaşından sonra ortaya çıkan diyabette ise teşhis konulduğu anda mutlaka göz muayenesi yapılmalıdır. Şeker hastalarında retina normal ise yılda bir kez muayene yapılmalıdır. Retinopati başladığında ise takip süresi 3 - 4 aylık sürelere indirilebilir” diye konuştu. İSTANBUL İHA