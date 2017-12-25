Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi diyetisyenlerinden Güler Mercan Yılmaz’ın emziren anneler için beslenme önerilerinde bulundu.

Diyetisyen Güler Mercan Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, “Annenin emzirme sırasındaki enerji ve besin öğesi ihtiyacı normal bir bireye göre daha fazladır. Annenin depolarını dengede tutması ve anne sütünün kalitesi bu dönemdeki beslenme ile yakından ilişkilidir. Sütü ile bebeğin ihtiyacını tamamen karşılayan bir anne, günde ortalama 700-800 ml. süt üretir. Bunun için günde 750-800 kcal ek kalori gereklidir. Bunun 500 kcal’si besinlerle alınırken, 250 kcal’si gebelikte kazanılan depolardan karşılanır. Bu, annenin gebelik öncesi ağırlığına dönmesini kolaylaştırır. Ancak emziren annenin özellikle ilk 3 ay kesinlikle zayıflama diyeti uygulamaması gerekmektedir” dedi.Diyetisyen Yılmaz, anne sütünün önemi ile ilgili konuşmasında, “Özel bir besin olan anne sütünün, annenin süt vermeye engel bir sağlık sorunu yoksa bebeğin gelişimi takip edilerek en az 6 ay tek başına; 2 yaşına kadar da ek besinlerle birlikte mutlaka verilmesi önerilmektedir” ifadelerini kullandı.