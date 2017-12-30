Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

DAHA ÇOK ARKADAŞ EDİNİN: 10 yıl süren bir Avustralya çalışmasında geniş arkadaş çevresi olan yaşlı insanların olmayanlara göre, yüzde 22 daha uzun yaşadıkları tespit edildi. 2008 yılında Harvard’da yapılan bir çalışmada da güçlü sosyal bağların, hafıza kaybına ve diğer bilişsel düzensizliklere karşı koruduğu gösterildi. Bir çalışmadaysa meme kanseri teşhisi konulduktan sonra sosyal olarak izole edilmiş kadınlarda ölüm riskinin arttığı görüldü. İsveç’te orta yaşlı erkekler üzerinde yapılan bir araştırma çok az arkadaşı olanların ya da hiç yakın arkadaşı olmayanların, ilk kalp krizini geçirme risklerinin yüzde 50 olduğunu tespit etti. Mutlu olmak ve sağlıklı olmak, uzun yaşamak için arkadaş edinin.

CHECK-UP YAPTIRIN: Check-up, sağlıklı kişilerde yaşam kalitesinin artırılması, varsa hastalık risklerinin ortaya çıkarılması; kanser, şeker ve kalp damar gibi kronik pek çok ciddi sağlık probleminin erken dönemde teşhisi için uygulanan genel sağlık taramasıdır. Ailesinde önemli hastalıkları olan kişilerin ya da genetik yatkınlığı bulunanların yılda bir kez yaptıracağı sağlık taraması, erken teşhis ve ardından planlanacak tedavi ile hasta için hayat kurtarıcıdır.

KİME HANGİ TETKİK?

¥ Ailesinde şeker, koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, kemik erimesi, mide, bağırsak, meme, prostat kanseri hikâyesi bulunan kişiler.

¥ 40 yaş üstü erkekler; PSA ve prostat tetkiki

¥ 40 yaş üstü kadınlar; meme ultrasonu, mamografi, rahim ağzı kanseri taraması olan smear testi

¥ 50 yaş üstü erkekler ve kadınlar; kalınbağırsak kanseri için kolonoskopi

SOSYAL MEDYAYI DAHA AZ KULLANIN: Araştırmalar, sosyal medyayı daha az kullanan kişilerin genel olarak daha mutlu olduğunu gösteriyor. Ayrıca sosyal medya gerçek hayattaki arkadaşlık ilişkilerini ve ikili ilişkileri de olumsuz etkiliyor. Sosyal medya, çocukların okul başarılarını da düşürüyor.

AŞI İLE KORUNUN: Bazı aşı programları (hepatit, rahim ağzı gibi) kansere karşı koruma sağlar. Bunun dışında her yıl grip aşısı yaptırmayı ihmal etmeyin. Özellikle hamileler, 5 yaşından küçük çocuklar, 50 yaşın üzerindekiler, özellikle kalp hastaları, kronik akciğer ve böbrek hastaları, diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, yüksek riskli hastalarla birlikte yaşayanlar ve sağlık hizmeti sunanlar mutlaka grip aşısı yaptırmalıdır.

DİYET YAPIN, İDEAL KİLODA KALIN: Aşırı kilo kalp ve damar hastalıkları, kanser, solunum yolu hastalıkları, dizlerde kireçlenme riskini katlayarak artırır. Aşırı kilo aynı zamanda kısırlık sebebidir. Çaba gösterdiğiniz hâlde çocuk sahibi olamıyorsanız bunun sebebi kilolarınızdır.

10 BİN ADIM ATIN: Mümkünse günde en az 10 bin adım atın. Yürüyüş yapmak hem vücudun hem de mutluluk hormonu olan endorfinin harekete geçmesini sağlar. Egzersiz sonucu kalori yakan kişiler ayrıca kendilerini de iyi hissederler.

KALİTELİ UYUYUN: Her yetişkinin günde altı ila sekiz saat uyuması gerekir. Yapılan araştırmalar, uykusunu alamayan insanların daha stresli ve sinirli olduklarını ortaya koyuyor. Yetersiz ve kalitesiz uyuyan kişilerde kanser riskinin arttığı görülüyor.

HOBİNİZ OLSUN: Günlük hayatınızın rutinini değiştirecek bir hobi edinin. Dil öğrenebilirsiniz, dikiş dikebilirsiniz, örgü örebilirsiniz, pilatese gidebilirsiniz ya da el becerilerinizi geliştirecek bir kursa gidebilirsiniz. Yapılan çalışmalar hobisi olan kişilerin iş hayatında daha başarılı olduğunu gösteriyor.

SAĞLIKLI BESLENİN: Mevsimine göre taze sebze ve meyve tüketimine önem verin. Susamasanız da bol bol su için. Kırmızı et tüketimini azaltın. Bunun yerine öğünlerinizde sık sık mevsim balıkları ya da tavuk gibi beyaz ete yer verin.