Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

İngiltere’de yapılan bir araştırma gelişmiş ülkelerdeki 4-10 yaş arasındaki çocukların günlük şeker tüketimlerinin yarısının sağlıksız atıştırmalıklardan geldiğini ortaya koydu. Bu durumun obezitenin ve kronik hastalıkların temelini oluşturduğunu vurgulayan uzmanlar, çocukların gün içinde tükettikleri sağlıklı atıştırmalıklarının 100 kalori ile sınırlandırılması ve bunun da 2 defa olması gerektiğini savunuyorlar. Bir çikolatalı gofret 200 kalori, bir dondurma 175 kalori, 1 paket bisküvi ise 190 kalori olarak hesaplanıyor.

GİZLİ ŞEKERE DİKKAT

Şeker, sadece şekerleme ve çikolatalarda şeker bulunmuyor. Tatlı olarak nitelendirilmeyen ketçap, ekmek, bazı yoğurtlar, kurutulmuş meyveler, kahvaltılık gevrekler gibi yiyeceklerde de “gizli şeker” olarak adlandırılan “eklenmiş şeker” bulunuyor.

Ulusal Beslenme ve Diyet Araştırması’nın sonuçlarına göre çocukların, günlük olarak aldıkları şeker miktarının yüzde 51,2’si bisküvi, kek, hamur işleri, çörekler, tatlılar, meyve suyu ve gazlı içecekler dâhil olmak üzere sağlıksız atıştırmalıklardan geliyor. Sonuçlar, çocukların yılda ortalama 400 bisküvi, 120 kek, çörek ve pasta, 100 porsiyon tatlı, 70 çikolata ve dondurma, 150 kutu meyve suyu tükettiğini gösteriyor. BBC’nin haberine göre, İngiliz Halk Sağlığı Kurumu, ailelerin çocuklarına sağlıklı atıştırmalıklar satın almasını teşvik etmek için 8 hafta sürecek bir kampanya başlattı. Bu kampanya dahilinde bazı süpermarketlerde sağlıklı yiyecekler satın alacaklara ödül fişleri verilecek. Erişkin dönemde karşılaşılan obezitenin başlangıcının çocukluk yaşlarına dayandığını belirten Emsey Hospital’dan Diyetisyen Kübra Öztürk, obezitenin sadece yaklaşık olarak yüzde 10’unun genetik veya hormonal bozukluklardan kaynaklandığını, büyük ölçüde ise kalori alımı ve tüketimi arasındaki dengesizlikle ilişkili olduğunun belirterek “Çocukları şişmanlamasında ailelerin büyük suçu var” dedi.

SİZ NE YERSENİZ ÇOCUK DA ONU YER

Kübra Öztürk, çocukluk çağı obezitesinin önlenmesine yardımcı olacak beslenme tavsiyelerini şöyle sıraladı:

- Çocukluk çağında obezitenin engellenmesi için en önemli rol ailelere düşer. Çocuklar bu dönemde beslenmeyi daha çok gözlem yoluyla öğrenir. Eğer aile sağlıksız beslenme tercihleri yapıyorsa çocuktan sağlıklı beslenmeyi beklemek haksızlık olacaktır.

- Bebeklik döneminde ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslemeye özen gösterilmeli, 6. aydan sonra ek gıdalarla birlikte anne sütüne devam edilmelidir.

- Çocuk bir başarı kazandığında şeker, çikolata, fast food gibi sağlıksız besinlerle ödüllendirmek; başarısız olduğunda ise besin alımını kesmek yine yapılabilecek en büyük hatalardan biridir.

- Çocuklara kahvaltının önemi doğru bir şekilde anlatılmalı ve sağlıklı bir kahvaltı

alışkanlığı bu dönemde kazandırılmalıdır.

- Okul kantinlerinde çocuklar için sağlıklı atıştırmalıklara yer verilmesi de oldukça önemlidir. Günün büyük bir bölümünü okulda geçiren çocukların taze sebze-meyve ve süt grubu besinlere ulaşabilmesi de büyük önem taşır.