Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 çocuk annesi Necla Demir, eşiyle birlikte Antalya’da yaşıyordu. Her ikisi de gezmeyi çok sevdikleri için bir karavan satın almışlardı. 25 yıl boyunca karavanla hem Türkiye’yi dolaşıyor hem de burayı ev olarak kullanıyorlardı. Dört yıl evvel eşinin akciğer kanseri olduğunu öğrendiler. Zorlu bir tedavi süreci yaşandı. Demir, 3 yıl önce eşini kaybetti. Bu arada Demir’in kız kardeşinin meme kanseri olduğu anlaşıldı. Necla Hanım, kardeşinin bütün tedavi aşamalarında onun yanında bulundu ve destek oldu. Her şey yolunda gidiyordu. Ta ki, kızı Nedret Tarhan annesinin de meme kanseri olmasından şüphelenene kadar. Necla Demir, yaşının ilerlemiş olduğunu, kanserin 80 yaşında ortaya çıkmayacağını, gençlerin doktora gitmesi gerektiğini söyledi.

Tam bir sene bu şekilde yaşayan Demir, sonunda doktora gitmeyi kabul etti. Yapılan tetkikler sonucunda meme kanseri olduğu saptandı. Bu sefer de tedavi olmayı reddeden Demir ile Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan kendisi ile görüşme yaptı. Yapılacak ameliyat ve sonraki süreçte uygulanacak tedavi ile hastalığı yeneceğine ikna olan Demir, tedavi olmayı kabul etti.

Meme kanseri her yaşta ortaya çıkabiliyor

Necla Demir’in ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Alihan Gürkan her kanser türü gibi meme kanserinin de her yaşta kendini gösterebileceğini belirterek “Erken teşhis her zaman olduğu gibi yine büyük önem taşıyor. Necla Hanım’ın göğsündeki kitleyi alarak, memenin geri kalanını koruduk. Yaşına rağmen bu kadar sağlıklı ve enerji dolu olması bizim için büyük avantajdı. Tedavi devam edecek” dedi.