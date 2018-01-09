Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile her geçen gün hizmet kalitesini artırmaya yönelik projelerin hayata geçmesi sonrası vatandaşların sağlıkta memnuniyet oranlarında artış görüldü.

Geliştirilen sağlık politikalarıyla, kısa sürede hizmete erişim, yüksek teknolojik cihazlarla tarama, tanı ve tedavi imkanının sağlanması ve ilaca ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için birçok uygulamaya olanak sağlandı.

Bu kapsamda, acil hastalık veya yaralanma halinde, günün 24 saati 112'nin aranmasıyla başlayan ve illerdeki komuta kontrol merkezine ulaşan çağrıların değerlendirildiği "112 Acil Sağlık Hizmetleri", tedaviye erişimin en önemli basamaklardan birini oluşturdu.

Bakanlığın 112 acil sağlık hizmetleri, olay yerine en yakın istasyondan doktor veya paramedik acil tıp teknisyeni bulunan tam donanımlı ambulansla olay mahalline ulaşılması, hasta ya da yaralıya burada gerekli tıbbi müdahalenin yapılarak tedavi göreceği hastaneye nakledilmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.

Sisteme 2017 yılında 360 ambulans daha eklendi

Sağlık Bakanlığı, 112 üzerinden verilen hizmet ile ülke genelinde tüm noktalara kara, hava ve deniz yolu ile ulaşım sağlanarak sunulan acil yardımların daha da üst düzeye yükseltilmesi için teknik donanım, araç ve personel sayısını artırdı.

Bu çerçevede 2016 yılında 2 bin 400 olan 112 istasyonu sayısı 2017'de 2 bin 582'ye, 4 bin 840 olan ambulans sayısı da 4 bin 952'ye çıkarıldı. Sisteme 2017 yılında toplam 360 yeni ambulans eklenirken, konfor ve güvenlik açısından gerekli standartların altına düşen 248 ambulans da hizmetten çıkarıldı.

Hastalara, kentlerde yaklaşık 10, kırsalda 30 dakikada ulaşıldı. Bu sürede hastaya ulaşım oranları yüzde 90'ın üzerine çıktı ve gelişmiş ülkelerdeki süreler yakalandı.

Bakanlığın filosunda, yoğun kar yağışı olan bölgelerde kullanılan 256 palet takılabilen ve 22 de kar küreyebilen ambulans bulunuyor. Aynı anda 4 yaralı taşıyabilen 63 ambulans da çoklu vakalarda kullanılıyor. Bakanlık yoğun bakım ve obez taşıyan 91 ambulansa sahipken diğer ambulans gelinceye kadar ilk müdahalenin yapıldığı 60 motosiklet ambulans trafiğin yoğun olduğu yerlerde hizmet veriyor. Havada ise 17 helikopter ve 3 uçak ambulansla hizmet sunuluyor.

Ambulanslarla 4 milyon 765 bin hastaya sağlık hizmeti sunuldu

Bakanlığın 112 acil sağlık hizmetleri bünyesinde 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla kara, hava ve deniz ambulanslarıyla 4 milyon 765 bin 614 hastaya hizmet verildi. Kara ambulansıyla 4 milyon 759 bin 142, helikopter ambulansla 2 bin 446, uçak ambulansla bin 174 ve deniz ambulansıyla da 2 bin 852 hastanın imdadına koşuldu.

Ayrıca özel eğitimli 8 bin 383 gönüllüsü bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tüm yurt genelinde afetler ve olağan dışı durumlarda kazazedelere olay yerinde medikal müdahalede bulunarak, bu kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmasını sağladı.