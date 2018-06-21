Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Oyun rahatsızlığı" olarak isimlendirilen hastalık, DSÖ tarafından Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması (ICD) tanı kılavuzunun 11'inci versiyonunun listesine eklendi.

Buna göre, pratisyen hekimlerin, dünya genelinde sağlık sorunlarını teşhis etmek için kullandığı ICD tanı kılavuzunun 11'inci yeni versiyonunda, bilgisayar oyunları bağımlılığı resmen "ruhsal sağlık problemi" olarak yer aldı.

DSÖ, "oyun rahatsızlığını", kişinin ilgi alanı ve günlük aktivitelerini belirlemede sorun oluşturan ve sürekli tekrar eden ciddi bir bağımlılık ve şiddetli bir davranış modeli olarak nitelendirdi.

Hastalığın belirtileri arasında ise oyun oynama sıklığı, yoğunluğu ve süresi, diğer aktiviteler arasında oyuna verilen önceliğin seviyesi ve tüm olumsuzluklara rağmen artan sıklıkla oyun oynamaya devam edilmesi gösterildi.

DSÖ'nün bilimsel çalışmalarına göre, "oyun rahatsızlığı", dijital veya video oyun aktiviteleriyle uğraşan dünya nüfusunun sadece yüzde 2-3'ünü etkiliyor.

Bu orana rağmen DSÖ, video oyunlarından zevk alan kişilerin, oyun etkinliklerine harcadıkları süreye, fiziksel, psikolojik ve sosyal durumlarındaki değişikliklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Hastalığın teşhisi için 12 ay gerekli

DSÖ, "oyun rahatsızlığı" teşhisi konusunda günlük veya haftalık limitler koymazken, en az 12 aylık süreçte yaşanan kişisel, aile, sosyal, eğitim, mesleki ve diğer alanlardaki anormallikler teşhis için gerekli veri ve belirti olarak kabul edilecek.

ICD tanı kılavuzunun 11'inci versiyonu, 43 dile çevrildi ve 120 ülkede kullanılıyor.

İçeriğinde bilinen tüm hastalık, belirti ve semptomlara ait ortak dil ve kodları içeren, evrensel standart olarak kabul edilen son ICD listesi 1992 yılında güncellenmişti.