Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Hamilelik döneminde kilo alınması ve gittikçe büyüyen bebek, diyaframın yukarı doğru bir basınç oluşturmasına sebep olur ve bu yüzden akciğer hacmi azalır. Akciğer hacminin azalmasına ek olarak yaz aylarında havanın aşırı sıcak ve nemli olması da, hamilelik sürecini zorlaştırır. Sıcak hava, terlemeyi artırarak su ve tuz kaybına yol açar. Tüm bunların etkisiyle yaz mevsiminde hamilelik sıkıntılı bir durum gibi görünse de, sanılanın aksine kış hamileliğine göre, yaz hamileliğinin avantajları daha fazla. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk, yaz aylarında sağlıklı bir hamilelik geçirmek için dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı…

LEKELERE DİKKAT!

Hamilelikte kandaki düzeyi yükselen östrojen hormonları, cildi güneş ışıklarına karşı daha da hassaslaştırıyor ve bunun sonucunda ciltte lekelenmeler ortaya çıkıyor. Çok daha önemlisi hem annenin hem bebeğin hayatını tehdit edebilen güneş çarpması gelişebiliyor. Dr. Funda Öztürk bu sebeple güneş ışınlarının yeryüzüne dik geldiği 11.00 - 17.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarıya çıkmamak gerektiği uyarısında bulunarak şunları söylüyor: Mutlaka çıkmanız gerekiyorsa cildinize 30 dakika öncesinden yüksek koruma faktörlü güneş koruyucu kremler kullanmalısınız. Açık renkli, pamuklu keten kumaştan rahat giysiler gibkoruyucu kıyafetleri de ihmal etmeyin. Taze sıkılmış

meyve suyu, limonata ve soda gibi bol mineralle elektrolit içeren içecekler tüketmenizde de fayda var.

BEBEĞİNİZ İÇİN SU İÇİN

Hamilelik döneminde yeteri kadar sıvı alınamaması durumunda “dehidratasyon” denilen önemli bir problem gelişiyor. Anne adayının kan basıncı düşüyor, kandaki şeker ve tuz düzeyleri bozuluyor, nabız hızlanıyor ve ilerleyen dönemde bilinç bozulmaya başlıyor. Sıvının yerine konulmaması durumunda da şok tablosuna kadar giden değişimler söz konusu oluyor. Tabi ki bebek de bu durumdan etkileniyor; bebeği saran amniyon sıvısı azalıyor, bebeğin gelişimi yavaşlıyor, hatta durabiliyor. Bu sebeple hayati önem taşıyan su tüketimini hamilelik döneminde 2.5-3 litreye çıkarmayı asla ihmal etmeyin.

AYAKLARINIZA ÖZEN GÖSTERİN

Hamileliğin 5. ayından itibaren bebeğin anne karnında büyümesi ve kasık bölgesindeki damarlara bası etkisiyle bacak damarlarında dolaşım azalıyor. Bunlar yaz aylarında artan ısının etkisiyle birleşince çoğunlukla ayak, bilek ve bacaklarda ödem gelişebiliyor. Bunu önlemek için rahat ayakkabılar tercih etmeli, bol su içmeli, yürüyüş yapmalı, uzun süre oturmanız gerekiyorsa ayaklarınızı uzatmalı, uyurken ayaklarınızı bir yastıkla yükseltmelisiniz. Ayrıca ayak ve bacaklara masaj

uygulaması da fayda sağlıyor.

uçAkla seyahat EDİN

Uzun seyahatlerde çeşitli sağlık problemleri ortaya çıktığından hamilelik döneminde kısa seyahatler tercih sebebiniz olmalı. Uzun seyahatlerde gelişebilecek en önemli problem ise dolaşım bozukluğu ve damar içi pıhtılaşma. Bu yüzden araba yolculukları yerine uçak yolculuğunu tercih etmenizde fayda var. Ayrıca uzun seyahatlerde varis çorabı kullanmalı ve imkân varsa sık molalar vermeli, her 2 saatte bir kalkıp dolaşmalısınız.