Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmalar, tüm çocuklarda yaklaşık yüzde 15’inde reflü şikâyeti bulunduğunu gösteriyor. Doç. Dr. Meltem Uğraş, huzursuzluk, mide bulantısı ve özellikle kilo kaybı olan çocukların reflü açısından da değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Reflü şikâyetlerinin hem çocukların hem de anne babaların hayat kalitesini düşürdüğünü ifade eden Doç. Dr. Uğraş “Çocuklarda reflü tedavi edilmezse astım, yemek borusunda tahribat, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve zatürre gibi farklı hastalıklara da zemin hazırlayabiliyor. Alerjiler ve özellikle besin alerjileri yemek borusunda tahribat yapıp reflü belirtilerine yol açabiliyor” dedi.

Reflünün başka hastalıkla karıştırılmasının teşhisi geciktirdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Uğraş “Özellikle reflüyle birlikte gelişen üst solunum yolu enfeksiyonlarında altta yatan sebep tespit edilmezse çocuk uzun ve tekrarlayan antibiyotik tedavilerine maruz kalabiliyor. Bunun yanında göğüs ağrısı veya sıkışma gibi şikâyetler de kalp kaynaklı hastalıklarla karıştırılabiliyor” diye konuştu.