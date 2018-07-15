Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, hassas tüketici grubu olan bebek ve küçük çocuklara yönelik gıdaların bileşim kriterlerinde değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili görüşe açılan taslakta; bebeklerin beslenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, bu ürünlerin enerji, protein, karbonhidrat, yağ, mineraller, vitaminler gibi bileşim kriterlerinde değişikliğe gidildi. Ürünlerin anne sütüne yaklaştırılması için atılması planlanan adımlarla; beynin yapısı ve işleyişinde çok önemli rolleri olan omega 3 yağ asitleri arasında önde gelen “alfa linolenik asit” ve “DHA”da alt ve üst limitler düzenlendi. Ayrıca, bu gıdalarda bulunması gereken potasyum, bakır, A vitamini gibi mineral ve vitaminlerde alt sınır artırılırken, üst sınırda da değişiklik yapıldı.



YENİ TANIMLAR

Bebek ve devam formülleri, inek sütü, keçi sütü, protein hidrolizatları veya soya protein izolatları gibi protein kaynaklarından ve doğumdan itibaren bebeklerin özel beslenmesi için uygunluğu bilimsel verilerle kanıtlanmış diğer gıda bileşenlerinden üretilebiliyor. Görüşe açılan taslakta “Bebek formülü”, bebeklerin hayatlarının ilk ayları boyunca kullanılması amaçlanan ve uygun tamamlayıcı beslenmeyle tanışıncaya kadar tek başına ihtiyaçlarını karşılayan gıdalar olarak; “Devam formülü” ise uygun tamamlayıcı beslenmeyle tanışmalarının ardından bebeklerin tüketmesi için hazırlanan ve giderek çeşitlenen diyetlerindeki başlıca sıvı alımını oluşturan gıdalar olarak tanımlandı.