Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Sağlıklı ve dengeli beslenme vücut direnci kadar göz sağlığını da yakından ilgilendiriyor. “Daha iyi görmek için ne yemeliyim?” sorusunun cevabı herkes için “havuç”tur. Havuç, içerdiği A vitamini ve beta karoten sayesinde göz sağlığını koruyor ancak yeterli değil. A vitamini deposu havucun yararlarının yanı sıra Omega 3 ve 6 yağ asitleri ile çinko ve magnezyum gibi mineral zengini yiyecekleri bol bol tüketmenin yaşlarda görme kayıplarını önemli oranda engelleyeceğini söyleyen DünyaGöz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Elvan Yalçın, “göze iyi gelen” yiyecekleri anlattı… Opr. Dr. Elvan Yalçın “Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yolu düzenli ve dengeli beslenmeden geçiyor. Yoğun tempoda göz ardı edilen yemek yeme alışkanlıklarımız ise özellikle göz sağlığına doğrudan etki ederek, tehdit oluşturabiliyor. Göz sağlığı için A, C, E vitaminleri ve beta karoten ile zenginleştirilmiş besinler tüketmek iyi ve kaliteli görüşün kapılarını aralıyor” dedi.

Kırmızı Biber: Gece daha iyi görmek için

Tam bir ecza deposu olan kırmızı biberde bulunan A vitamini daha iyi bir gece görüşüne sahip olmaya yardım eder. A vitamini rodopsin denilen ve ışıkları algılayan proteinlerle birleşerek gece daha iyi görmeye yardımcı olur. Limondan daha fazla C vitaminine sahip olan kırmızı biberin doğal yapısından dolayı etli oluşu dolayısıyla zengin lif içeriğine sahiptir.

Ispanak: Gözün yeşil antioksidanı

Güneş ışığı, sigara dumanı ve hava kirliliği gibi göz sağlığını riske atan durumlara karşı gözün direncini artıran antioksidanlara sahiptir. Zeytinyağı ıspanaktaki karotenoidlerin etkisini artırır. Bu yüzden ıspanağı zeytinyağlı yemek daha faydalıdır. Ispanak kalorisi ve yağ oranı düşük olan bir sebzedir. Bu özelliği ıspanağı kilo vermeye yardımcı bir besin hâline getirir.

Chia Tohumları: Sarı noktayı engelliyor

Son yılların en popüler sağlıklı besinlerinden biri hâline gelen Chia tohumlarının çok faydalı olmasının sebebi, lif, omega-3 yağları, protein, vitaminler ve minerallerce zengin olmasıdır. Beta karoten, E vitamini ve C vitamini bakımından zengin olan bu tamamlayıcı yiyecekler makula dejenerasyonunu yani sarı nokta hastalığını önlemeye yardımcı olur.

Somon: Retinayı koruyor

Somon balığında bulunan Dokosahekseonik Asit (DHA), omega-3’ün aktif bileşenlerdinden biridir. DHA beynin yanısıra, retina ve gözün dış bölümünün de yapısına katılan bir yağ asididir. Uzmanlar yaşlılığa bağlı göz hastalıklarından korunmak için A vitamininin yanı sıra omega 3’ten zengin balıkları düzenli olarak tüketmek gerektiğini ifade ediyorlar. Omega-3 yönünden zengin somon balığı retinanın fonksiyonunu koruyan hücre zarlarına yapısal destek sağlıyor.

Tatlı Patatesler: Beta karoten deposu

Bugüne kadar Türkiye’de fazla bilinmeyen lezzetli ve besin değeri yüksek bir sebze olan tatlı patates artık pazarlarda da satılmaya başladı. Sarı patatesten farklı olarak daha turuncu ve kırmızıya çalan renkleri olan tatlı patatesler de maküler dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatabilecek iyi bir beta karoten kaynağı.

Yaban Mersini: Kataraktı engelliyor

Sahip olduğu C vitamini sayesinde maküler dejenerasyonu ve katarakt riskini en aza indirir. Araştırmalar, yaban mersini meyvelerinin retinal kanamayı azaltıcı, gece görüşünü iyileştirici ve karanlığa adaptasyonu üzerine pozitif etki yaptığını göstermektedir.