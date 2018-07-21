Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Bir atasözümüz var “Kötü komşu ev sahibi yapar” derler… Bütün hastalıkların temelinde yatan obezite de yazılım mühendisi Mert Eden’i şirket sahibi yapmış… Nasıl mı? Kendisi zayıflamaya çalışırken kilo kaybetmek isteyen ya da farklı sağlık problemleri yaşayan diğer insanların içinde bulunduğu sağlık kaosunu fark etmiş. Yazılım mühendisliğini de kullanarak, sağlığın tüm alanlarında kaliteli ve doğru hizmeti arayanları, doğru sağlık sunucularıyla buluşturacak bir sistem kurmuş. Hadi gelin Mert Bey’in hikâyesini kendisinden dinleyelim…



BİLGİSAYAR BAŞINDA GELEN KİLOLAR

“Bilgisayarla tanışmam neredeyse okuma yazma öğrendiğim yıllara dayanıyor. Henüz şirketlerde bile doğru dürüst bilgisayarın olmadığı dönemde babamın ajans işi dolayısıyla bizim bir bilgisayarımız vardı. Herkesin sokakta top koşturduğu sırada ben bilgisayarla oynuyordum. 10 yaşında program yazıyordum. Bilgisayar başında otururken fark etmeden kilo almıştım. Bu kiloları vermek için çeşitli yollar denedim. Aç bırakan diyetler yaptım. Kilo verdim daha sonra aldım. Artık diyet yapmak istemiyordum. Bunun için daha kolay yollar aradım. Elimin altındaki klavye ile her türlü bilgiye ulaşmam mümkündü. Yabancı sitelerden birinde bitkisel içerikli bir zayıflama ilacı buldum ve sipariş ettim…”



14 YAŞINDA ZAYIFLAMA HAPI İTHAL ETTİ

“Kullandığım ilaç işe yaramıştı. İstediğim kiloya ulaşınca elimde kalanları sattım. 14 yaşındaydım ve kendi paramı kazanmak güzeldi. Uzun süre internet üzerinde sipariş ederek burada sattım. Ticareti sevmiştim. Özel izinle 17 yaşımda ilk şirketimi kurarak bitkisel çözümler öneren ve beraberinde ürün pazarlayan bir site kurdum. Yurt dışından ithalat yapıyordum. Kendi kullandığım ve beni zayıflatan ürün Türkiye’de de 1 milyon satan bir marka hâline gelmişti. Yani bir dönem obez olmanın faydasını görmüştüm.” Sağlık Bakanlığının bitkisel ürünler ve internet siteleri ile ilgili kısıtlaması üzerine Mert Eden, asıl işi olan bilgisayar yazılımlarına odaklanmaya karar vermiş. Ve internetteki milyonlarca sağlık verisinden adeta zehirlenen hastalara doğru bilgiyi ulaştıracak internet siteleri kurmuş. Bu arada tekrar kilo almaya başlamış…

OBEZİTE CERRAHLARI ARASINDA MEKİK DOKUDUM

“130 kiloya ulaşmıştım ve artık diyet ya da başka bir yolla zayıflamaya çalışmak için enerjim yoktu. Çünkü kısıtlanmak beni çok mutsuz ediyordu. Obezite cerrahisi yaptırmaya karar verdim. Birçok cerrahın kapısını çaldım. Hepsi sadece 15 dakika konuşup ‘Hemen gel mideni küçültelim’ diyordu. Bu süreçte obezite cerrahisi yaptırmak isteyen kişilerin nasıl bir tehdit altında olduğunu gördüm. Sonunda ameliyat olabileceğim bir cerrah buldum ve tüp mide ameliyatı oldum. Ameliyattan hemen sonra kilo vermeye başladım. Obezite ameliyatı arayışlarım sırasında sağlık sisteminde hastaların doğru hekime ulaşmak için nasıl mücadele verdiklerini ve onlara yol gösterecek kurumlara ihtiyaç olduğunu görmüştüm.”

HASTANESİZ HASTANE SİSTEMİ KURDU

Mert Eden, bu ihtiyacı karşılamak için MEDENLive Sağlık Grubu’nu kurmuş. Google reklam sistemine benzeyen özel sağlık yazılımları da geliştiren şirket, Genel Cerrahi, Obezite Cerrahisi, Estetik Cerrahi ve Ameliyatsız Estetik birimleri başta olmak üzere sağlığın bütün alanlarında en kaliteli ve doğru hizmeti hastaları ile buluşturmayı hedefleyen sistem sağlıyor. Sistemi “Hastanesiz hastane hizmeti” olarak tarif eden Eden, sağlık hizmeti sunumuna getirdikleri yaklaşımın dünyanın hiçbir yerinde olmadığını belirterek şunları söylüyor: Anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerde ameliyathanelerimiz ve sağlık personeli var. 50’den fazla internet sitesinden bilgilendirme yapıyoruz. Sitemizden bize ulaşan hasta birlikte çalıştığımız hekimleri ve hizmet almak istediği hastaneyi seçebiliyor. Özel yazılımlarımızla sağlık hizmetini çok kaliteli ve ekonomik düzeylere çekebiliyoruz. Hedefimiz yakın zamanda bir cerrahi hastanesi açmak.