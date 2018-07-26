Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

İstek dışında idrar kaçırma probleminin ortaya çıkışında pek çok sebep olmakla birlikte, kadınlarda en belirgin risk faktörünün uzun-zor doğum eylemi ve menopoz sonrası idrar yollarını destekleyen kollajen ağırlıklı bağ dokusunun gevşemesi olduğunu söyleyen Türkiye Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Opr. Dr. Mehtap Karaaslan, bu problemin cerrahiye gerek kalmadan lazerle tedavi edilebildiğini ifade etti.

İLERLEMEYİ ENGELLİYOR

İdrar kaçırmanın, kadınların hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve ilerleyen yaş ile birlikte şiddeti de artan bir sağlık problemi olduğuna işaret eden Opr. Dr. Mehtap Karaaslan, erken teşhis ve tedavinin başlanmasının hastalığın ilerleme surecinin durdurulmasında ve tedavinin başarısında önemli olduğuna dikkat çekti. Erken evre klasik tedavide mesane eğitimi, pelvik taban kas egzersizleri, elektriksel stimülasyon adı verilen uygulamanın yapıldığını ifade eden Dr. Karaaslan, ileri evrede mecburen cerrahi tedavi yapılacağını söyledi. Smooth Lazer uygulamasının hafif ve orta şiddetli erken evre idrar kaçırması olan hastalar için yeni bir tedavi tercihi olduğunu belirten Dr. Karaaslan “Cerrahi bir kesi-dikiş olmaması, anestezi gerektirmemesi, sadece 30 dakika sürmesi ve hafif ve orta düzey hastalarda başarılı sonuçlar vermesi bu tedavinin son yıllarda önem kazanmasına yol açmıştır”dedi.

YÜZDE 90 İYİLEŞME

Lazer tedavisinde oluşturulan fototermal etki ile azalan veya hasarlanan kollojen liflerin yeniden yapılandırıldığını anlatan Dr. Karaaslan “Yani, bu bölge lazer etkisi ile gençleştirilir. 4. ayın sonunda lazer tedavisi ile yüzde 90 oranında idrar kaçırma şikâyetinde azalma veya tamamen iyileşme mümkündür. Kadınlarda yaşın ilerlemesi ile doğal olarak tekrar azalacak olan kollojen liflerinin yeniden uyarılması için 2 yılda bir tedavi tekrarlanarak pekiştirilir” dedi.