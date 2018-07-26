Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak imitasyon takıların dayanıklı olması için fazlasıyla kullanılan nikel, alerjiye, baş ağrısına, halsizliğe hatta ABD’de yapılan bir araştırmaya göre kansere bile sebep olabiliyor. Sahte takıların yol açtığı rahatsızlıkların özellikle yaz aylarında arttığına dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahu Çiler Çıkım "Nikel, gümüş veya altın ile karşılaştırıldığında, daha dayanıklı bir metaldir. Bu sebeple metal takılarda çok sık kullanılmaktadır ve alerjik temas egzamasına da en çok sebep olan metaldir. Nemli ortamlar alerji gelişme ihtimalini arttırır. Ter metalin cilt tarafından emilmesini kolaylaştırır” dedi. Nikel alerjisinin takının temas ettiği bölgede görülen kızarıklık, kaşıntı, içi su dolu kabarcıklar; kas ve eklem ağrıları, hâlsizlik ve baş ağrısı olduğuna dikkat çeken Dr. Çıkım “İmitasyon takıların içerisinde bulunan maddelere cildiniz reaksiyon vermeye başlarsa, çıkarmanız gerekir. Tekrar kullanmanız durumunda aynı tabloyu yeniden yaşarsınız. Nikel duyarlılığı olan kişilerde altın duyarlılığı olma ihtimali düşüktür. Ama yine de altın takılar yapılırken daha sert olması için bir miktar nikel ile karıştırılmaktadır. 24 ayar altın ve som gümüş nikel içermediği kabul edildiğinden güvenle kullanılabilir. Fakat dokuz ayar altında yüksek, 18 ayar altın düşük miktarda nikel bulunduğundan az da olsa alerji yapma ihtimali vardır” dedi.