Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Bu kapsamda bazı hastanelere uygun şartları sağladığı takdirde akreditasyon verilecek. Sadece iyi donanımlı ve tam teşekküllü bir kurum ile iyi yetişmiş, tecrübeli bir cerrahın bir araya geldiği, obez hastalara güvenli ve etkili bir tedavi imkânı sağlayabileceği merkezler hizmet verebilecek.

Obezite ve diyabet cerrahisinde mükemmeliyet merkezlerinin Sağlık Bakanlığı’nın yanında, akreditasyonu olan özel sağlık kuruluşları tarafından da oluşturulabileceğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kaplan “Ancak uluslararası obezite ve diyabet cerrahisiyle ilgilenen derneklerin veya kuruluşların belirlediği bazı kriterler var. Bu kriterleri sağlayan merkezler ameliyat yapabilir. Bunun için de merkezler denetlenerek uygun şartlar sağlandığında sertifika verilir” dedi.

Obezite ve diyabet cerrahisinin genellikle genel cerrahi kapsamı içinde yapılan ameliyatlar olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kaplan, “Geçtiğimiz birkaç ay içinde Sağlık bakanlığı obezite ve diyabet cerrahisinde bazı kurallar getirdi. Bu kurallardan bazısı, psikiyatri, dâhiliye, anestezi, genel cerrahi veya hastanın durumuna göre birkaç farklı branştan oluşan hastanın değerlendirilmesi, muayene edilmesi, ameliyata hazırlanma aşamasında bazı cihazların olup olmamasına yönelik kıstaslar” diye konuştu.