Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyaliz hastalarının hepatit enfeksiyonu yönünden toplumun diğer kesimlerine göre daha fazla risk altında olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, son yıllarda alınan tedbirler sayesinde bu oranların düştüğünü belirterek, “Ülkemizde de enfeksiyon kontrol tedbirlerinin yaygınlaşması sayesinde, diyaliz hastaları için önemli bir problem olan hepatitlerin sıklığı giderek azalıyor. Yüzde 20 civarında olan hepatit B sıklığının son verilerde yaklaşık yüzde 4’e indiği görülüyor” dedi.