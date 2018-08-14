Diyaliz hastalarının hepatit enfeksiyonu yönünden toplumun diğer kesimlerine göre daha fazla risk altında olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, son yıllarda alınan tedbirler sayesinde bu oranların düştüğünü belirterek, “Ülkemizde de enfeksiyon kontrol tedbirlerinin yaygınlaşması sayesinde, diyaliz hastaları için önemli bir problem olan hepatitlerin sıklığı giderek azalıyor. Yüzde 20 civarında olan hepatit B sıklığının son verilerde yaklaşık yüzde 4’e indiği görülüyor” dedi.
Diyaliz hastalarında hepatit sıklığı azalıyor
14.08.2018 - 05:38 | Son Güncelleme: 14.08.2018 - 05:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hepatit, toplum genelini ilgilendiren bir problem olmakla birlikte, özellikle diyaliz hastaları için ayrı bir önem taşıyor.
Etiketler : hepatit,diyaliz,
576102 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/576102.aspx
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