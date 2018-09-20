Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giderek yaygınlaşan alerjik rinitin burun tıkanıklığı, hapşırma, gözlerde kızarıklık gibi tipik belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen Avrasya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Koray Cengiz “Her ne kadar belirtileri birbirine benzese de nezle ve rinit farklı durumlardır. Ayırt etmenin birkaç yolu vardır. Eğer ateşiniz yoksa ve sıvı şeklinde bir burun akıntınız varsa alerjik rinit ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak burun akıntısı sarıysa, vücutta ağrı varsa ve düşük de olsa bu belirtilere ateş eşlik ediyorsa bu durum nezle olabilir” dedi. Alerjik rinitin en önemli sebebinin havada uçuşan polenler ve ağaçlar olduğunu hatırlatan Dr. Cengiz, “Benzer reaksiyonlar küf, hayvan tüyü, ev tozu ve akarları gibi alerjenlere karşı da gelişebilir. Kuru ve rüzgârlı havalarda polen miktarı fazladır ve alerjik rinit görülme sıklığı da artar. Mevsimsel alerjik rinite özellikle ağaç polenleri sebep olurken yıl boyu devam eden alerjik rinitin nedeni ise hamam böcekleri ve ev tozu akarları olarak karşımıza çıkar. Evi kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlarla paylaşmak alerjinin şiddetini arttırabilir. Tedavide esas olan bu alerjenlerden uzak durmaktır” diye anlattı.