Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinlik kapsamında Kalamış Marina’da bir araya gelecek olan yaklaşık 150 gönüllü iş adamı, mavi kravat takarak, prostat kanseri ile ilgili farkındalık oluşturmak için klasik motosikletleriyle sürüş gerçekleştirecek. “Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat” sloganıyla düzenlenecek etkinlikle, prostat kanseriyle mücadele eden hasta, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu belirtti. AA