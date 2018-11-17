Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurcan Arat, trans yağ adı verilen işlem görmüş katı yağların damarların hücre yapısını bozduğu için ani kalp ölümü riskini artırdığını belirterek, “Trans yağ asitleri bağışıklık sistemini zayıflatarak, meme kanseri, pankreas kanseri, kolon ve prostat kanseri, alzheimer riskini artırıyor. Öte yandan, bilimsel çalışmalar, bu tür yağların kalp krizi riskini 10 kat artırdığını gösteriyor” dedi.



KIZARMIŞ YAĞI BİR DAHA KULLANMAYIN

Tükettiğimiz trans yağların yüzde 79’unun, pasta, kurabiye, kraker gbi yiyeceklerin içeriğinde bulunan margarin, kızartma, salata sosu, çorba, bulyon tabletler ve şekerlemelerle alındığını söyleyen İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Öner Özdoğan, “Bunlar yapay trans yağ kaynaklarıdır. Bunun dışında tükettiğimiz et, süt ve süt ürünlerinin içinde de az da olsa trans yağ bulunur. Bunlar doğal trans yağ kaynakları. Her ikisi de sağlığa zararlıdır” dedi.

Kızartmada kullandığımız bitkisel yağların da düşük oranda trans yağ içerdiğini söyleyen Doç. Dr. Özdoğan, kızartma işlemi ile trans yağ oranının arttığını, kızartma yağını tekrar tekrar kullanmanın, kansere kalp hastalıklarına davetiye çıkardığını söyledi. Doç. Dr. Özdoğan kızartma sonucu rengi bulanıklaşan ve koyulaşan yağın daha tehlikeli olduğunu belirtti.

Tütün tüketiminde sağlanan başarıyı trans yağ kullanımında da sağlamak için toplumu bilgilendirmek gerektiğine işaret eden Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Trans yağ tüketim miktarının azalmasına bağlı olarak 2023 yılına kadar kalp ve damar hastalıklarıyla ilişkili 500 bin ölüm engellenecek” dedi.

YILDA 540 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü günlük trans yağ tüketim miktarının günlük enerji ihtiyacının yüzde 1’ini geçmemesini tavsiye ediyor. Buna karşılık 3 kurabiyede 2 g, 1 kaşık margarinde 2 g, 1 gofrette 3 g, küçük paket patates cipsinde 3 g trans yağ bulunuyor. Trans yağların yüksek oranda tüketilmesinin herhangi bir sebebe bağlı ölümleri yüzde 34, kalp damar hastalığına bağlı ölümleri yüzde 28, kalp ve damar hastalığını yüzde 21 oranında artırdığını söyleyen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Ay, “Endüstriyel olarak üretilen trans yağların dünyada her yıl 540 bin ölüme yol açtığı hesaplanıyor. Bunun üzerine harekete geçen Dünya Sağlık Örgütü, ülkelere endüstriyel olarak üretilmiş trans yağların gıda sektöründen uzaklaştırılmasına yönelik yöntemler içeren REPLACE projesini sundu. Proje toplumda yağlar hakkında farkındalık oluşturmak ve kullanımının azaltılmasını hedefliyor” dedi.