Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ryan Babel, İspanya macerasına Deportivo La Coruna'nın Real Betis'i 3-1 yendiği Kral Kupası maçında gol atarak son verdi. Beşiktaş'la 2.5 yıllığına anlaşan yıldız futbolcu "Sadece 3 ay kalmama rağmen Coruna'yı evim gibi görüyorum. Umarım sezonun ikinci yarısında iyi bir dönem geçirirsiniz" diyerek Deportivo taraftarına veda etti. Türkiye'de daha önce Kasımpaşa formasını giyen Babel, yarın sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek. Beşiktaş'tan 2.5 yıl için 4 milyon 150 bin Euro alacak olan Babel, İstanbul'dan tatil için ülkesine gidecek. Ardından tekrar İstanbul'a dönerek, Beşiktaş'ın 2 Ocak'taki kampına katılacak.

GOMEZ'DEN İKİNCİ RET

Beşiktaş'ta Mario Gomez'in ismi yeniden gündeme gelirken, Alman yıldızın siyah-beyazlıları ikinci kez geri çevirdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra Wolfsburg'ta bekleneni veremeyen tecrübeli yıldızın, buna rağmen kariyerini Bundesliga'da noktalamakta kararlı olduğu belirtildi. Gomez'in Almanya dışından aldığı diğer tekliflere de olumsuz cevap verdiği ifade edildi.