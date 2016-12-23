Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can TERZİ

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna katan Eren Derdiyok’un formsuzluğu devam ediyor. Galatasaray formasıyla 6 golü bulunan Eren, uzun bir sessizliğe büründü. Sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine fırtına gibi bir giriş yapan 1988 doğumlu santrfora, 5. haftadaki Beşiktaş derbisinden adeta bir haller oldu! Zorlu maçta takımının ilk golünü kaydeden Eren, tekrar gol sevinci yaşamak için 6 lig karşılaşmasının geride kalmasını bekledi. 12. haftadaki Bursa mücadelesinde fileleri havalandıran 1.91’lik golcü tam şanssızlığını kırdı derken, yeniden suskun bir döneme girdi. Üstelik Eren Derdiyok, Gaziantep, Osmanlı ve Tuzla maçlarında değerlendiremediği pozisyonlarla da saç baş yoldurttu.

Taraftarlar da soğudu

Gaziantep karşılaşmasının 87. dakikasında durum 2-1’ken, Osmanlı mücadelesinin 29. dakikasında maç 1-0’ken, son olarak da Tuzla müsabakasının 88. dakikasında durum 1-1’ken net pozisyonları gole çeviremeyen Eren’in bir hayli morali bozuk. Gaziantep maçında konsantrasyon eksikliğini, Osmanlı maçında da buzlu zemini sebep gösteren tecrübeli futbolcu, önceki gece en çok kendine kızdı. Eren maç çıkışı, takım arkadaşlarıyla dahi konuşmadı. Eren Derdiyok’taki form düşüklüğü, taraftarın da tepkisini çekmeye başladı. Sosyal medyada golcü ismi eleştirmeye başlayan taraftarlar, “Eren Derdiyok Umut’u aratıyor .”, “Semih, Eren’den daha iyi forvet” yorumlarını yaptı.