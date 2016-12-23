Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ara transfer dönemindeki ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Önce Demba Ba, ardından da Mario Gomez’in takımdan ayrılmasıyla golcü problemi çeken siyah-beyazlılar, Aboubakar’ın performansından memnun olmayınca devre arası için arayışlara başlamıştı. Bir dönem Kasımpaşa’da da forma giyen Ryan Babel ile uzun süredir dirsek temasını sürdüren Beşiktaş, transferde mutlu sona yaklaştı. İspanya’nın Deportivo La Coruna takımında forma giyen Babel, önceki gece son maçına çıktığını resmen açıkladı. Real Batis ile oynanan Kral Kupası karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan Hollandalı oyuncu, 89. dakikada yerini Emre Çolak’a bıraktı. Hollandalı yıldız, Deportivo’nun 3-1 kazandığı maçın 59. dakikasında bir de gol attı.

Ailevi sebeplerden dolayı

Deportivolu taraftarlar karşılaşma boyunca “Babel kal” diye tezahüratta bulundu. Maç sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Babel, takım ismi vermeden ayrılacağını açıklayarak, “Ailevi sebeplerden dolayı, yabancı bir takımdan aldığım teklifi kabul edeceğim.” dedi. Digitürk’ün de sahibi olduğu BeIN Sports İspanya televizyonu, Ryan Babel’in Beşiktaş’la anlaştığını iddia etti. Aynı kanala röportaj veren Babel ise, Beşiktaş dışında iki teklif daha aldığını söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, “Herkes Beşiktaş’tan bahsediyor ancak iki teklif daha var. Henüz karar vermedim. Şu anda ne olacağını bilmiyorum. Ailevi sebeplerden dolayı Deportivo dışındaki tekliflerden birini kabul edeceğim” dedi.

Veda mesajı yayınladı

Ryan Babel daha sonra Instagram hesabından Deportivo soyunma odasında takımla çektirdiği bir veda fotoğrafını ve mesajını paylaştı. Babel, mesajda şu ifadeleri kullandı: “Bütün desteğiniz için teşekkür ederim. Dürüst olmak gerekirse kısa zamanda yeni arkadaşlar edindim. Keşke durumlar daha farklı olsaydı. Bütün antrenörlerime bana yardım ettikleri için teşekkür ederim. İspanyolca dersleri için de teşekkür ederim. Son olarak Deportivo taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. En başından beri bana inanılmaz destek verdiler. Sadece 3 ay kalmama rağmen Coruna’yı evim gibi görüyorum. Kulübümdeki gelişmeleri takip edeceğim. Umarım sezonun ikinci yarısında iyi bir dönem geçirirsiniz.” Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain’de geçirdiği 1 senenin ardından Deportivo’yla yarım sezon için anlaşan Babel, çıktığı 11 lig karşılaşmasında 4 gol atıp 1 asist yapmıştı. Babel’in yarın İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği, ardında da sözleşme imzalayacağı öğrenildi.