Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk galibiyetini renkdaşı olan 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor karşısında elde etti: 1-0. Fenerbahçe’de ligde fazla forma giyemeyen oyuncuların şans bulduğu maçın tek golü 22. dakikada geldi. Erman Kılıç’ın arkadan kayarak yaptığı sert müdahale ile Salih Uçan’ın yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı Fernandao sert bir vuruşla gole çevirdi: 1-0. Ev sahibi ekip 35’inci dakikada gole yaklaştı. Galatasaray’da da forma giymiş olan Erman Kılıç’ın sağdan ortaladığı topu Veli kafayla indirdi. Efe’nin kale dibinden yaptığı vuruşta auta çıktı.

Fabiano devleşti

İlk yarının Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle sona ermesinin ardından ikinci devreye atak başladı Menemen Belediyespor. Abdullah, Erman ve Mert’in şutlarında kaleci Fabiano gole izin vermedi. Menemen Belediyespor’un teknik direktörü Suat Kaya, maçın 76. dkikasında oyuna bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Gökhan Ünal’ı aldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi. Dirk Advocaat ilk oyuncu değişikliğini 90. dakikada 19’luk Abdurrahman’ın yerine 18’lik Yiğithan’ı sahaya sürerek yaptı. Fenerbahçe silik bir performans ortaya koysa da İzmir’deki mücadeleden 3 puanı tek golle çıkardı: 1-0.

Kaya: Çirkinleştirmedik

Menemen Belediyespor’da Teknik Direktör Suat Kaya, Fenerbahçe karşısında iyi futbol oynamaya çalıştıklarını belirterek, “2. Lig takımı olarak şehrimizde hem Fenerbahçe’yi güzel ağırladık hem de oyunu çirkinleştirmeden mücadele ettik. Kadıköy’de son maçımızmış gibi oynayacağız” dedi.

Fernandao’dan 3’te 3

Kupada Amed Sportif Faaliyetler karşısında takımının tek golünü penaltıdan atan Fernandao, Menemen Belediyespor maçında da yine penaltıdan gol buldu. Golcü oyuncu, Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının ardından ligde de Gençlerbirliği karşısında 1 gol atmıştı.