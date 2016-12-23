Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2011-2015 yılları arasında Galatasaray’da oynayan Emmanuel Eboue, sarı kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra Premier Lig ekiplerinden Sunderland’e transfer oldu. Eski menajeri Sebastien Boisseau’nun bu transferdeki usulsüzlükler sebebiyle yaptığı itirazı haklı bulan FIFA, Fildişi Sahilli futbolcuya 1 milyon sterlin civarında ceza vermiş ve Eboue’nin ödemeyi yapmaması sebebiyle cezaya 1 yıl futboldan men maddesini eklemişti.



KARİYERİMİN EN DİP NOKTASINDAYIM



”22 gün süren Sunderland macerasını ve sonrasında yaşadıklarını İngiliz gazetesi The Telegraph’a verdiği röportajda anlatan 33 yaşındaki futbolcu, ”Yataktan çıkmak istemediğim birçok gün oldu. Bir gün kendimi öldürmek istedim. Ailem beni güçlü tuttu ve onların sayesinde zor günleri anlattım. Eğer yalnız olsaydım korkarım ki intihar edebilirdim. Yatağımdan çıkmadığım zamanlarda 1-2 gün boyunca aynı odada yalnızdım. Kapıyı kilitledim ve sadece düşündüm. Çoğu zaman İncil okuyordum ve kendime soruyordum, ”Emmanuel, niye kendine bunu yapıyorsun? Bu ailen için iyi değil.” diyerek kariyerinin en dip noktasında olduğunu söyledi.



“KÖTÜ BİR ZAMAN”

Oğlum Mathis yedi yaşında ve Arsenal akademisinde oynuyor. Onu antrenmana götürdüğüm her zaman insanların sordukları sorular beni daha kötü yapıyor. ”Emmanuel, futbolu bıraktın mı?” diye sorduklarında içinde bulunduğum durumu açıklıyorum. Bu beni daha fazla depresif yapıyor. Beni tanıyan ve gören insanlar benim mutlu olmadığımı söyleyebilirler. Şu anda kariyerimin en dibindeyim, kötü bir zaman…”