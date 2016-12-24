Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can TERZİ

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Alanya maçı öncesi gerçekleşen basın toplantısında açıklamarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Hollandalı, “Biz sezon başından beri yönetim ve scout ekibiyle transfer ve oyuncular ile ilgili toplantılar yapıyoruz. Burada da amaç hazır olmak. Biz de bu bağlamda hazırız. Bildiğiniz gibi UEFA tarafından finansal kısıtlama var. Kulübün durumu da bunun içinde. Bu sınırlar içinde kalmak istiyoruz. Altı stoper ile başladık, fakat sakatlıklar ve Afrika Kupası sonrası iki oyuncuya kaldık. Takım içinden de çözebiliriz. Nigel, Ajax’ta bu pozisyonda oynamıştı. Bütçe dahilinde olmak üzere bu pozisyona transfer yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Süreç aynamız oldu

Özellikle oyunu okuyamadağı, yanlış tercihler yaptığı ve değişikliklerde geç kaldığı yönünde eleştirelerin hatırlatılması üzerine Riekerink, “Hoca olarak oyunu okumak durumundayız. Osmanlı maçında skor 2-2’ye geldiğinde rakip uzun oyuncu aldı ve ben de bunu karşılamak adına Chedjou’yu oyuna dahil ettim. Örneğin Semih’in çıkıp gol atması var o maçta. Değişiklik yapmamam sahaya en iyi 11’le çıktığım anlamına da gelebilir. Böyle de düşünülebilir” yorumunu yaptı. Sezona iyi girip, sonra kötü bir dönem geçirdiklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Takım tekrar toparlanıp 3 galibiyet aldı. Bu süreç bizim aynamız oldu. İşler iyiyken bazı şeyleri yapmak kolaydır. İşler kötüyken reaksiyon verip ayağa kalkmanız önemli” diye konuştu.