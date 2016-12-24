Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan haberlere göre Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Çin kulübünün yetkilileri önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe Yönetimi'nin Fernandao için çok iyi bir teklif gelmesi halinde transfer onay vereceği belirlendi. Eğer Sarı-Lacivertli yönetim Brezilyalı yıldızı iyi bir rakama satarsa forvet bölgesine kaliteli bir oyuncu alacak. Fernandao'yu Bursaspor'un da istediği bildirildi.