Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'in 14. haftasında lig lideri CSKA Moskova'yı yenen Fenerbahçe'nin Zeljko Obradovic yönetimindeki Rusya performansı dikkatleri çekiyor.

Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe’nin başına geçtiği 2013-2014 sezonundan beri Rusya deplasmanlarında büyük bir üstünlük kuran sarı lacivertliler, 4 sezonda oynadığı 6 maçı da kazanmayı başardı.

Obradovic’in Fenerbahçe’si CSKA’yı 3 kere deplasmanda mağlup ederken; Kuban, Khimki ve Nizhny’i ise birer kez mağlup etti.

Obradovic’ten önce THY Euroleague’de mücadele ettiği 7 sezonda Rus takımlarıyla, deplasmanda 5 kere karşılaşan Fenerbahçe, 5 maçtan da yenik ayrılmıştı.

2013-2014 Sezonu

CSKA Moskova: 74-78

2014-2015 Sezonu

Nizhny Novgorod: 60-78 CSKA Moskova: 75-81

2015-2016 Sezonu

Khimki Moskova: 68-70 Lokomotiv Kuban: 52-55

2016-2017 Sezonu

CSKA Moskova: 79-95