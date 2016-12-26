Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Babel'in Beşiktaş'la anlaşması Hollanda basınında da geniş yankı uyandırdı. Ülke medyasına konuşan Babel, Türkiye'de yeni bir maceraya atılacağını söyledi.

TERÖR SALDIRILARI SENİ ENDİŞLENDİRİYOR MU?

Hollandalı yıldız, "Türkiye'de yaşanan terör saldırıları seni endişelendirmiyor mu?" şeklinde soru üzerine şunları söyledi:

"AVRUPA YANLIŞ BİR YAKLAŞIM İÇİNDE"

"Kesinlikle hayır... Korkmuyorum, çünkü terör saldırıları dünyanın her yerinde oluyor. Paris, Nice ve son olarak Berlin'de yaşananlar ortada. Bence Avrupa, bu konuda yanlış bir yaklaşım içinde. Ben Türkiye'yi çok iyi tanıyorum. Herhangi bir Avrupa ülkesinden farkı yok. Hatta bazı artılara sahip. Özellikle insanları çok sıcak.''