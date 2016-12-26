Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon Kayserispor'a transfer olan Prejuce Nakoulma, sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesini fesh etti ve ülkesine gitti.

2015-2016 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve Mersin İdman Yurdu'nun küme düşmesinin ardından Kayserispor'a transfer olan Nakoulma, sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri karşılayamamıştı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ



Kayserispor'dan özellikle ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşayan ve yönetim ile sürekli ters düşen Nakoulma, Ocak ayının gelmesiyle beraber alacaklarını gerekçe göstererek Kayserispor ile olan sözleşmesini fesh etti ve ülkesine gitti.

Nakoulma'nın Kayserispor ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecekti.