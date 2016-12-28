Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında sahasında Boluspor’u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah-beyazlı oyuncu Aras Özbiliz basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.
Sakatlığının ardından forma şansı bulan Aras Özbiliz, "Yılı iyi bir şekilde kapattığım için sevinçliyim. Taraftarlar benden formayı kapmamı bekliyor. Bunun bilincindeyim. Ben de hocadan şans bekliyorum. Elimden geleni yapıyorum, herkesin bir şansı var diye düşünüyorum. Elbette o şans bir gün gelecek. Şans gelince formayı kapacağım" şeklinde konuştu.
Aras Özbiliz: Hocadan şans bekliyorum
28.12.2016 - 09:37 | Son Güncelleme: 28.12.2016 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın Boluspor'u 2-0 mağlup ettiği kupa maçı sonrası, siyah-beyazlı futbolcu Aras Özbiliz, "Taraftarlar benden formayı kapmamı bekliyor. Ben de hocadan şans bekliyorum" dedi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında sahasında Boluspor’u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah-beyazlı oyuncu Aras Özbiliz basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.
Etiketler : beşiktaş,boluspor,aras özbiliz,
432984 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/432984.aspx
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5
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22
31
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Trabzonspor
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8
12
20
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Kasımpaşa
16
5
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14
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5
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8
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6
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15
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9
15
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12
13
16
Kayserispor
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3
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10
14
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Göztepe
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9
4
3
27
16
11
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Evkur Yeni Malatyaspor
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9
3
4
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16
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