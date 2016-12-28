Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon maçı sonrası iki yıldızı kucaklayarak kutlayan Hollandalı hocanın kurmaylarına, “Aynı futbol dilini konuşuyorlar. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Bunu iyi değerlendirmeliyiz” derken, yeni hücum planlarını Lens ve Sow üzerine kurmaları gerektiğini belirtti.



SOW’A İZİN DOPİNGİ

Dirk Advocaat, son haftaların formda golcüsü Moussa Sow’u erken tatille ödüllendirdi. Takıma yarın oynanacak Menemen Belediye maçı sonrası izin verecek olan Dirk Advocaat, 14 Ocak’ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek Sow’u ailesiyle vakit geçirmesi için 2 gün erken izne yolladı.