Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.Emin ULUÇ - Sezon başından beri ofansif orta saha arayışında olan Fenerbahçe, PSG’de forma şansı bulmakta zorlanan 29 yaşındaki Hatem Ben Arfa için Fransızlarla el sıkıştı. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde tecrübeli oyuncunun 6 aylığına kiralanması için anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, sezon başında anlaştığı ancak son anda PSG’ye kaptırdığı Ben Arfa’yı kiralık bedeli ödemeden sadece maaşını ödeyerek kadrosuna katma imkânı buldu. Ancak transfer hem futbolcunun hem de Teknik Direktör Dirk Advocaat’ın onayını bekliyor. Draxler’in PSG’ye transferiyle forma umutları iyice azalan Ben Arfa’nın inadı kırılma noktasına gelirken, transferler ilgili son sözü Advocaat söyleyecek.



Sürpriz sonuçlar çıkabilir

Daha önce birlikte çalıştığı ya da yakından tanıdığı oyuncularla çalışmayı tercih eden Dirk Advocaat’ın önceliği Chelsea’nin dünyaca ünlü yıldız Cesc Fabregas, Manchester United’ın Portakalı Memphis Depay, Ajax’ın Danimarkalısı Lasse Schöne ve Feyenoord’un sol açığı Eljero Elia. Hollandalı teknik adamın isteği doğrultusunda bu oyuncularla görüşmeleri yoğunlaştıran sarı-lacivertliler beklenen sonuç alınamaması halinde Ben Arfa’nın işini bitirecek. Maddi şartların uygun olması halinde Fenerbahçe’nin hem Ben Arfa’yı hem de bu dört oyuncudan birisini aynı andan transfer etmesi de söz konusu. Bu konuda da ön plana çıkan isim 2017’de sözleşmesi bitecek olan 3 milyon avro bonservisli Lasse Schöne.



L’Equipe’in iddiası: Forması için savaşacak

Fransızların dünyaca ünlü gazetesi L’Equipe, Hatem Ben Arfa’nın PSG’den ayrılmayacağını iddia etti. L’Equipe, takımda kalmaya kararlı olan Ben Arfa’nın ilk 11 için savaşacağını vurguladı. 29 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe’den teklif aldığını doğrulayan gazete, transferin söz konusu olmadığını öne sürdü.



Nasri’den destek

Psg’de yedek kalması skandal

Manchester City’nin Sevilla’ya kiraladığı Samir Nasri, yakın arkadaşı Ben Arfa’ya destek verdi. Nasri, Ben Arfa’nın arkasında beklediği Lucas’tan daha yetenekli olduğunu belirtirken, “Geçen sezon da çok başarılıydı. Bu Unai Emery için yeterli değil mi? PSG’de oynamaması skandal” diyerek İspanyol hocayı eleştirdi.

Draxler’in gölgesinde

İşi artık daha da zorlaştı!

L’Equipe’nin iddiası ve Nasri’nin desteğine rağmen Ben Arfa’nın PSG’de forma giymesi pek mümkün görünmüyor. Forma yarışında Brezilyalı Lucas’ı geçemeyen Arfa, 6’sı ilk 11’de 18 maçta oynarken toplam 691 dakika süre alabildi. PSG’nin 42 milyon avroluk flaş transferi Draxler’in gelişiyle Arfa’nın üstü tamamen çizildi.



Advocaat memnun

Süper Lig’in ilk yarısına Trabzon galibiyetiyle nokta koyan Fenerbahçe’de Dirk Advocaat oyuncularına tam not verdi. Sezon başında yaşanan puan kayıplarını yeni takım olmaya bağlayan Hollandalı, “Antalya maçındaki hakem hataları olmasa hedefimizi tam olarak tutturmuş olacaktık” diyerek oyuncularına teşekkür etti.



RvP’ye mola yok

Kasığındaki sakatlık sebebiyle Trabzon deplasmanında forma giyemeyen Robin van Persie tatilde de tedavisine devam edecek. Hollandalı yıldız teknik heyetin talimatıyla devre arası kampına hazır halde katılabilmek için tatilde dahi özel fizyoterapist eşliğinde her gün çalışacak.



Trabzon’a başarılar!

Kaptan Volkan Demirel, Trabzon maçı sonrası yaptığı açıklamalarla dostluk mesajı verdi. Hüseyin Avni Aker’in kapanışını yaptıklarını hatırlatan Volkan, “Türk futbolunda önemli yer tutan, güzel bir stada saygılı bir şekilde veda ettik. Olaysız, temiz bir maç oldu. Trabzonspor’a yeni stadında başarılar diliyorum” dedi.