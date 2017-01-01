Ataköyspor’un 3-1 galibiyeti ile biten karşılaşmada hakem Bahattin Doğan 44 Malatyaspor’dan 4, Ataköyspor’dan da 2 oyuncuyu kırmızı kartla oyundan attı.
44 Malatyaspor’da oyuncular hakemin kararlarına tepki gösterince saha bir anda karıştı. Olaylar esnasında 44 Malatyaspor’un antrenörü Suat Yağız gözüne aldığı darbe nedeniyle bir anda yerde kaldı. Kavga büyüyünce polis gaz sıkarak oyuncuları dağıtmak zorunda kaldı.Kavgada bazı oyuncular göz altına alınırken, 2 oyuncu da çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.3-1 biten karşılaşmada Ataköyspor’un gollerini Ferdi (55, 64 ve 71. dakika), 44 Malatyaspor’un tek golünü ise 67. dakikada Sinan kaydetti.
Amatör maçta saha karıştı
01.01.2017 - 18:02 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin 5. hafta mücadelesinde Ataköyspor ile 44 Malatyaspor arasında oynanan müsabakada olaylar yaşandı.
Ataköyspor’un 3-1 galibiyeti ile biten karşılaşmada hakem Bahattin Doğan 44 Malatyaspor’dan 4, Ataköyspor’dan da 2 oyuncuyu kırmızı kartla oyundan attı.
Etiketler : Malatyaspor,
434226 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/434226.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
6
0
31
11
20
36
2
Beşiktaş
16
10
5
1
28
13
15
35
3
Galatasaray
16
10
3
3
30
16
14
33
4
Fenerbahçe
16
9
4
3
34
12
22
31
5
Bursaspor
16
8
3
5
20
17
3
27
6
Osmanlıspor FK
16
6
8
2
21
16
5
26
7
Konyaspor
16
6
6
4
20
16
4
24
8
Gençlerbirliği
16
5
7
4
16
12
4
22
9
Antalyaspor
16
6
4
6
16
20
4
22
10
Akhisar Bld.
16
5
5
6
11
17
6
20
11
Alanyaspor
16
5
3
8
22
31
9
18
12
Trabzonspor
16
5
3
8
12
20
8
18
13
Kasımpaşa
16
5
3
8
18
25
7
18
14
K.D.Ç. Karabük
16
5
3
8
19
25
6
18
15
Ç. Rizespor
16
3
4
9
15
27
12
13
16
Kayserispor
16
3
3
10
14
26
12
12
17
Gaziantepspor
16
3
2
11
15
27
12
11
18
Adanaspor
16
2
4
10
13
24
11
10
16. Hafta Maçları
24.12.2016
Adanaspor 1 - 1 Medipol Başakşehir Fk
24.12.2016
Beşiktaş 1 - 0 Gaziantepspor
25.12.2016
Çaykur Rizespor 0 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
25.12.2016
Kayserispor 2 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.12.2016
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 1 - 0 Atiker Konyaspor
25.12.2016
Galatasaray 5 - 1 Aytemiz Alanyaspor
25.12.2016
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
26.12.2016
Gençlerbirliği 3 - 1 Bursaspor
26.12.2016
Trabzonspor 0 - 3 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
16
9
4
3
27
16
11
31
2
Evkur Yeni Malatyaspor
16
9
3
4
25
16
9
30
3
Eskişehirspor
16
9
4
3
29
19
10
28
4
Sivasspor
16
8
4
4
24
15
9
28
5
Boluspor
16
8
2
6
25
26
1
26
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
8
Altınordu
16
5
7
4
23
21
2
22
9
Denizlispor
16
7
3
6
23
19
4
21
10
Giresunspor
16
5
6
5
20
16
4
21
11
Şanlıurfaspor
16
5
5
6
17
15
2
20
12
Gaziantep BŞB
16
5
3
8
18
22
4
18
13
Adana Demirspor
16
4
9
3
18
18
0
18
14
Bandırmaspor
16
3
5
8
15
22
7
14
15
Elazığspor
16
5
4
7
15
17
2
13
16
Manisaspor
16
3
6
7
14
25
11
12
17
Samsunspor
16
2
5
9
6
23
17
11
18
Mersin İ.Y.
16
3
3
10
12
37
25
9