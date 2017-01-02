Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldız guard, 53 sayı, 16 ribaunt ve 17 asistle, 50 sayı, 15 ribaunt ve 15 asistin üstüne çıkarak triple-double yapan ilk isim oldu. Harden bu sezon geride kalan 35 maçta 28.5 sayı, 8.1 ribaunt, 12 asist ortalamaları ile adeta rüya gibi bir sezon geçiriyor. Ev sahibi ekipte Ryan Anderson 25, Eric Gordon 15 ve Trevor Ariza 14 sayı kaydetti. Knicks'te Brandon Jennings'in 32 ve Derrick Rose'un 21 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Batı Konferansı'nda 5. sırada bulunan Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 114-88 mağlup ederek 21. galibiyetine ulaştı. Thunder'da Russell Westbrook, 17 sayı, 12 ribaunt ve 14 asistlik performansıyla sezonun 16. triple- double'ını yaptı. Ayrıca Westbrook, 19 dakika 18 saniyeyle kariyerinin en hızlı triple-double'ına imza attı. Westbrook'un sezon ortalamaları da 30.9 sayı, 10.5 ribaunt ve 10.7 asist. Diğer sonuçlar: Sacramento Kings- Memphis Grizzlies: 98-112, Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 109- 121, Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 114-88, Utah Jazz-Phoenix Suns: 91-86.