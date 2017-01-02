Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çebi'yle birlikte takımın son durumunu değerlendiren Güneş, Anderson Talisca'nın ayağındaki sakatlığını atlatıp takıma geri dönmesinin ikinci yarıda kendilerine büyük güç katacağını söyledi.

"Talisca ile eskiye döneceğiz"

Başarılılı teknik adam, hem Süper Lig'de hem da UEFA Avrupa Ligi'nde Brezilyalı futbolcunun etkisinin hissedileceğini belirterek, "Zaman zaman Aboubakar ve Cenk Tosun'a hücum hattında birlikte forma verdim. Ama o bölgede bir türlü istikrarı sağlayamadık. Talisca'nın dönüşüyle birlikte onun hem fizik hem de teknik olarak takıma büyük katkı yapacağı ortada. İkinci yarıda yer aldığımız tüm kulvarlarda Talisca'nın da etkisiyle birlikte sezon başındaki istikrarlı futbolumuzu oynayacağımıza inanıyorum" dedi.

'Sol kanat tamam stoper de isterim'

La Liga ekibi Deportivo La Coruna formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından gündeme gelen ve takıma kazandırılan Ryan Babel transferi için Çebi'ye teşekkür eden 64 yaşındaki çalıştırıcının, "Babel izlediğim kadarıyla oldukça hırslı ve başarıya aç bir isim. Onun transferiyle birlikte sol kanattaki eksiğimizi kapattık. Eğer stoper bölgesine de tecrübeli bir isim kazandırırsak ikinci yarı öncesinde eksiklerimizin tamamını kapatmış oluruz" diyerek sözlerini tamamladığı bildirildi.