Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Futbol A.Ş., Ryan Babel’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.



Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Ryan Babel’in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Sağlık kontrolünden geçti

Öte yandan Siyah-Beyazlı kulüp, Babel'in sağlık kontrolünden geçtiğini de resmi site aracılığı ile duyurdu. Yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız Ryan Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel’in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.