Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli oyuncunun Ocak ayında West Ham United'dan ayrılacağı konuşuluyordu. Ligue 1 ekibinin de yıldız oyuncuyu Premier Lig'e döndürmeyi planladığı da söylenmeye başladı.

29 yaşındaki oyuncu geçen ay SFR Sport'a yaptığı açıklamada "Marsilya'nın çok ilginç gözüken yeni bir projeyle yola çıkıyor. Bunun dışında da yeni takım sahiplerinin neler yapacağını merakla bekliyorum. Zaten kulübe nasıl bağlı olduğumu onlar da biliyor" ifadelerini kullanarak bir dönüşün ipuçlarını vermişti.

Ancak West Ham'ın asbaşkanı David Gold, Temmuz ayında 50 milyon Pound'dan aşağı bir bonservis bedeline Payet'i bırakmayı düşünmeyeceğini belirtmişti.

Yani Marsilya'nın şu haliyle bile astronomik teklifini yükseltmesi gerekebilir.