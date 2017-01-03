Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'de Portland Trail Blazers, CJ McCollum'un 43 sayıyla oynadığı maçta Minnesota Timberwolves'u 95-89 mağlup etti. CJ McCollum, 43 sayıyla kariyer rekoru kırdığı mücadeleyi ayrıca 5 ribaunt, 3 asist, 3 top çalma ile süsledi. Konuk takımda Plumlee 18, Evan Turner 11, Allen Crabbe 10 sayı attı. Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Toronto Raptors, Staples Center'da konuk olduğu L.A.Lakers'ı 123-114 yendi. Diğer sonuçlar: Hawks-Spurs: 114-112 (uzatma), Heat- Pistons: 98-107, Pacers- Magic: 117-104.

Tanıdık bir isim McCollum

Bu sezon 22.9 sayı ortalamasıyla oynayan McCollum geçen sezon G.Saray'da oynayan kardeşi Errick McCollum'a Abdi İpekçi'ye gelip destek vermişti.