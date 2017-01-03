Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chelsea’nin alt yapısında yetişen Isaac Promise ülkesinin milli takımında da forma giydi.

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı açıklamada, kulübün hedefleri doğrultusunda isabetli transferler yapacaklarını söyledi.

Bozbağ, “ Giresunspor’un hedeflerine, koşullarına ve aile ortamına katkı sağlayacak bir oyuncu olduğunu düşündüğümüz Isaac Promise ile 6 aylığına anlaşmaya vardık” dedi.