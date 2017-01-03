Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir Çin kulübünün milli yıldızı 40 milyon avroluk bonservis bedeliyle transfer etmek istemesi üzerine gözler Barcelona’ya çevrilmişti. Sport gazetesinde Javier Giraldo imzasıyla yayınlanan haberde ise Arda’nın yıllık 15 milyon avro gibi astronomik bir maaşı Barcelona’da kalmak istemesi sebebiyle elinin tersiyle ittiği ifade edilirken, Katalan kulübünün de yıldız oyuncudan vazgeçmediği belirtildi.

2020’ye kadar kalacak

Arda için “İnkâr edilemez bir karizmaya sahip” ifadelerini kullanan Giraldo, “Barcelona Kulübü iyi bir teklif gelmesi halinde Arda’ya gitme demeyi düşünmüyor ancak Teknik Direktör Luis Enrique ve takım arkadaşları Arda’nın gitmesini istemiyor. Barcelonalı taraftarlardan bazıları onun performansından memnun olmasa da azımsanmayacak bir destekçi grubu olduğu da kesin. Luis Enrique Arda’yı birçok pozisyonda oynatabiliyor. Bu durumda büyük ihtimalle kontratının biteceği 2020 Haziran ayına kadar kalacak gibi görünüyor” dedi.