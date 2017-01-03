Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur AKTAN

Yeni yıla girmemizle birlikte futbol dünyasındaki transfer hareketliliği arttı. Sezon sonu kontratı sona erecek futbolcular da var. Ki bunların 1 Ocak’tan itibaren istedikleri takımla görüşme ve imza atma hakları bulunuyor. UEFA ile mali problemler yaşayan ve ekonomisine çok dikkat etmesi gereken büyük kulüplerimizde de boşa çıkan yıldızlar mevcut. Ki onlar için bonservisi elinde olan futbolcular bulunmaz fırsat! Geçen sezon Fenerbahçe Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Beşiktaş’ta İsmail Köybaşı ile yolları ayırırken sezon sonu mukavelesi bitecek isimlere bir bakalım… Mesela Fenerbahçe’de forma giyen ve başka bir kulüp düşünmeyen, ayrıca 40’ına kadar oynamak isteyen kaleci Volkan Demirel. Caner’in ayrılığı sonrası daha bir ön plana çıkan ve Milli Takıma kadar yükselen Hasan Ali Kaldırım… Beşiktaş cephesinde ise Dusko Tosic, Ömer Şişmanoğlu ve Ricardo Quaresma. Q7’nin mukavelesinde 30 resmi maç opsiyonu var. 8 maçta daha oynarsa mukavelesi 1 yıl daha uzuyor. Galatasaray’da Sabri boşa çıkacak futbolcu konumunda. Trabzon’da ise transferin gözdesi Mehmet Ekici…

Avrupa futbolunda ise sözleşmesi sona erecek oyuncularla birlikte en büyük değişimi yaşayacak takım Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City olacak. İngiliz ekibinde Gael Clichy, Yaya Toure, Pablo Zabelata, Bacary Sagna ve Jesus Navas’ın sezon sonunda kontratı biterken, bu isimlerden hiçbirinin sözleşmesinin uzatılması beklenmiyor. Zenit’in Belçikalı yıldızı Axel Witsel’in ise sezon sonunu beklemeden Çin Ligi’ne gitmesi söz konusu. Frankfurt’un İsviçreli golcüsü golcüsü Haris Seferovic ve Sion’un adı West Ham ile de anılan yıldızı Moussa Konate de özgür kalacak isimlerden.