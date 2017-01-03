Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor hayal kırıklığıyla geçen sezonun ilk yarısının ardından transferde atağa kalktı. Bordo-mavililerin el sıkıştığı San Lorenzo takımında forma giyen 27 yaşındaki sol bek Emmanuel Mas dün gece İstanbul’a indi. Sporting Lizbon’dan alınan 32 yaşındaki sağ bek Joao Pereira KAP’a bildirildi. İki futbolcu Spartak Moskova’dan alınan 29 yaşındaki stoper Serdar Taşçı’yla birlikte imzaları sonrası Antalya kampına katılacak. Başkan Muharrem Usta ve Ersun Yanal şimdi hücuma yöneldi.

Haller ya da Cauteruccio

Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht forması giyen Sebastian Haller gündemde. Utrecht formasıyla 2.5 sezonda toplam 78 maça çıkıp 45 gol ve 15 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki futbolcunun geleceğini çok parlak gören Usta yönetiminin, Fransız golcü için şartları sonuna kadar zorlayacakları kaydedildi. Diğer bir güçlü aday ise Arjantin’in San Lorenzo ekibinin golcüsü Martin Cauteruccio. Uruguaylı olan Cauteruccio 2013’te Arjantin’e gitti. O yıldan beri San Lorenzo forması giyen 29 yaşındaki forvet bu sezon ise istatistikleri salladı. 10 maçta forma giyen Cauteruccio 7 gol atıp, 1 asist gerçekleştirerek, dikkatleri üzerine çekti.

Mas'ı Colman ikna etmiş

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Arjantinli sol bek Emmanuel Mas, Türkiye’ye geldi. İstanbul’da Serdar Taşcı ile beraber Liv Hospital’de sağlık taramasından geçecek olan Mas, “Çok heyecanlıyım. Avrupa’nın en iyi liglerinden birisine gidiyorum. Sıçramam açısından iyi bir seçenek. Eski Trabzonsporlu Gustavo Colman ile buraya gelme konusunda görüşmelerde bulundum” dedi. Mas’ın 3.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.