Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid, yine çok konuşulacak bir transfere imza atmak için harekete geçti. Son döneme kadar transfer rekorlarını elinde bulunduran ancak iki sezondur çok az transfer yapan Real'in hedefinde yine Tottenham var.

Real, son iki sezonda yakaladığı çıkış ile İngiltere'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dele Alli için girişimlere başladı. Bir çok takımın listesinde olan yıldız için ilk konuşulan rakam 50 milyon pound.

EN BÜYÜK RAKİP PSG

İngiliz basınına göre; Tottenham'ın özellikle Ocak ayında satmayacağını açıkladığı 21 yaşındaki yıldız için pazarlığın rekor düzeylere ulaşması beklenirken İspanyolların en büyük rakibi PSG olacak. Fransız kulübü de çok konuşulacak bir transfere imza atmak istiyor.

EN İYİLER ARASINDA

Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen İngiliz yıldız da Real Madrid ve Barcelona gibi 2 büyük kulüpten birinde oynamak olduğunu her fırsatta dile getiriyor.