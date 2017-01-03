Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, ilk kez basın mensuplarının karşısına geçti. Hollandalı futbolcu gazetecilerin sorularını cevapladığı basın toplantısında oynamak istediği bölgeyi de açıkladı.

İşte Ryan Babel'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"SOL KANAT VE FORVET OYNAYABİLİYORUM"

"Arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Her şey yolunda gidiyor. Beşiktaş büyük ve değerli bir kulüp. Tekrardan böyle bir kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Her zaman büyük hedefleri olan kulüplerde oynadım. Baskı altında oynamaya alışkınım. Rekabet takım için çok faydalı olacak. Kariyerim boyunca hücum bölgesindeki tüm mevkilerde oynadım. Benim için ideal mevkii olarak sol kanat gözükebilir ama forvet de benim için uygun"

"TAM 8 YAPARKEN GÖRÜNTÜ ALINMIŞ"

Öte yandan Ryan Babel, Kasımpaşa forması giydiği zaman Beşiktaş'la oynanan bir maçta sekiz işareti yapmasıyla ilgili soruları cevapladı. Babel, "Beşiktaş kalecisi o maçta ağır hareketler ediyordu. Ben de 7, 8, 9, 10 diye saydım. Tam 8 yaptığım anda bu görüntü alınmış" diye konuştu.