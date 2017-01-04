Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can TERZİ

Ve Galatasaray’da beklenen oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, 4.5 yıl önce renklerine bağladığı Hamit Altıntop’un sözleşmesini resmen feshetti. 2012-13 sezonu başında Real Madrid’e 3.5 milyon avro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Hamit, ilk iki sezon 2 milyon 900 bin avro, sonraki 2 yıl için de 2 milyon 750 bin avro garanti para aldı. 34 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda hiç süre alamadığı için 1 milyon 373 bin avroluk alacağından feragat edince, Galatasaray Yönetimi sözleşmesi sona eren Hamit’le yeniden masaya oturarak 1 milyon 650 bin avro karşılığında yeni bir anlaşma yaptı.

67 maça ilk 11’de çıktı

Sürekli sakatlıklarla boğuşan Hamit, bu sezon da beklentilerin çok uzağında kaldı. Son olarak Türkiye Kupası’nda oynanan Tuzlaspor maçında büyük hatalar yapınca Hamit’e veda kaçınılmaz oldu. Hamit Altıntop, sarı-kırmızılı formayı giydiği 4.5 yılda 61 Süper Lig, 14 Türkiye Kupası ve 14 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Toplamda 89 karşılaşmada görev yapan tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmaların 67’sinde ilk 11’de sahaya çıktı ve sadece 4 gol kaydedebildi. Hamit, 4.5 yılda sarı-kırmızılı kulüpten maç başı ücretleri hariç 42 milyon lira kazandı.

1 maç için 420 bin lira!

Oynadığı her maç için 420 bin lirayı cebine koyan Hamit, tam 521 günü sakat olarak geçirdi. Aldığı yüksek ücretler dolayısıyla hep eleştirilerin hedefinde olan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon eleştirilerin artması üzerine basın toplantısında gazetecilere çıkışmış ve “Verilen paraya futbolcu hayır mı desin. Siz Ronaldo’nun ne kadar aldığını biliyor musunuz? Ama benim rızkımın ne kadar olduğunu biliyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu açıklamalardan sonra Hamit Altıntop’a çok daha fazla öfke duymuştu.