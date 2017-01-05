Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve Sergen Yalçın yeniden kulübeye dönüyor. Hakan Kutlu’nun ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor genç teknik adamda karar kıldı. Sarı-kırmızılı kulübün 18 Ocak Çarşamba günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, Yalçın’la sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Resmi internet sitesinden “Anlaşmanın kulübümüze ve hocamıza hayırlı olmasını diliyoruz” açıklaması yapıldı. Yalçın’ın en geç yarın Antalya kampına katılması bekleniyor.

Cesur futbol adamı

44 yaşındaki Sergen Yalçın daha önce Gaziantepspor ve Sivasspor’u çalıştırmıştı. Bu sezona oldukça kötü başlayan Kayserispor ligden düşme korkusu yaşıyor. Ligde 16 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar 16. sırada yer alıyor. Sergen Hoca daha önceki iki takımına hücuma dönük, cesur ve akışkan futbol oynatmasının yanı sıra sağlam defans formatı uygulatmasıyla da dikkat çekmişti. Yalçın son olarak geçtiğimiz sezonun son 3 maçında G.Antep’i çalıştırmış ve 2 galibiyet, 1 beraberlikle düşme korkusu yaşayan kırmızı-siyahlı takımı Süper Lig’de tutmuştu.

YARDIMCISI ÇAĞDAŞ ATAN

Kayseri’de şehrin ileri gelenleri ve kulüp yöneticileri tarafından başkanlık için etrafında konsensüs oluşan Erol Bedir henüz koltuğuna oturmadan Sergen Yalçın’la anlaşarak takıma büyük bir moral verdi. Öte yandan Çağdaş Atan attığı sosyal medya mesajında, “Sergen Yalçın hocamız ve benim de dahil olduğum ekibiyle Kayserispor’da göreve geldik. Allah utandırmasın inşallah” açıklaması yaptı.